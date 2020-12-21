ارتفاع عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا إلى 28,299 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ،الاثنين ،عن تسجيل 640 حالة جديدة بفيروس كورونا ،ليرتفع بذلك العدد الجملي للحالات النشطة إلى 28,299 حالة .

وأشار بيان المركز إلى أن الحالات الجديدة توزّعت ما بين 451 إصابة جديدة و189 إصابة مخالطة، وسُجِّلت جميعها من أصل 3,910 عينة تسلّمها المركز عبر 14 مختبرًا تابعًا له في مختلف مناطق البلاد.

وقد سجّلت ليبيا 722 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء منذ بدء الجائحة إلى 65,532 حالة.

ورصد المركز الوطني لمكافحة الأمراض 16 حالة وفاة بفيروس “كورونا” خلال الـ 24 ساعة، ليُصبح إجمالي حالات الوفيات جراء الفيروس 1,369.