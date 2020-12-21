بالصور | تركيا تسلم بلدية مصراتة “مستشفى الصداقة التركي الليبي”

وزارة صحة الوفاق قالت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لها: إن هذا المشروع يأتي في ظل اتفاقية التعاون المشترك بين تركيا والسراج على كل الأصعدة، بما فيها الجانب الصحي.