ليبيا الان

بالصور | تركيا تسلم بلدية مصراتة “مستشفى الصداقة التركي الليبي”

تم النشر منذُ 45 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تسلمت بلدية مصراتة ما وصف بـ “مستشفى الصداقة التركي الليبي” المُقام في مدينة مصراتة من وكالة التعاون والتنسيق التركية “TEKA”، واستُكملت مراسم توقيع بروتوكول التسليم والاستلام.
وزارة صحة الوفاق قالت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لها: إن هذا المشروع يأتي في ظل اتفاقية التعاون المشترك بين تركيا والسراج على كل الأصعدة، بما فيها الجانب الصحي.
وبحسب بروتوكول التعاون، فإن وزارة الصحة التركية ستقدم الدعم الفني وتدريب الكوادر المُشغّلة للمستشفى.
وتبلغ المساحة المغلقة للمستشفى حوالي 2400 متر مربع، ويتضمن أقسامًا للعلاج الطبيعي للنساء والأطفال والرجال وقسمًا للطوارئ، كما يشتمل المستشفى على 38 وحدة للمعاينة وحوضين للعلاج.
اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك