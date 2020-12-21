“كورونا” على طاولة حوارية ضمن مهرجان الخريف في هون

تتواصل في مدينة هون المفردات اليومية لمهرجان الخريف مع اتخاذ إجراءات احترازية من تفشي جائحة كورونا، وتضمنت فقرات اليوم الثالث من المهرجان إقامة نسخة جديدة من ملتقى شباب الخريف.

وخصص الملتقى إحدى جلساته لحوارية شبابية حول فيروس كورونا بعنوان “صُنع بيئة جديدة للتعايش مع الوباء”، بحضور شباب وشابات الملتقى وبعض المهتمين ومثقفي المدينة.

وناقش رواد الملتقى تطلعات المستقبل القريب والطرق الخاصة في التعايش مع الوضع الوبائي والحظر وتبادل تجارب التعايش وفوائد الدراسة والعمل عن بعد وإمكانياتها التقنية.

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