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“كورونا” على طاولة حوارية ضمن مهرجان الخريف في هون

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل في مدينة هون المفردات اليومية لمهرجان الخريف مع اتخاذ إجراءات احترازية من تفشي جائحة كورونا، وتضمنت فقرات اليوم الثالث من المهرجان إقامة نسخة جديدة من ملتقى شباب الخريف.

وخصص الملتقى إحدى جلساته لحوارية شبابية حول فيروس كورونا بعنوان “صُنع بيئة جديدة للتعايش مع الوباء”، بحضور شباب وشابات الملتقى وبعض المهتمين ومثقفي المدينة.

وناقش رواد الملتقى تطلعات المستقبل القريب والطرق الخاصة في التعايش مع الوضع الوبائي والحظر وتبادل تجارب التعايش وفوائد الدراسة والعمل عن بعد وإمكانياتها التقنية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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