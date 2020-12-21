القطرون تتلقى دعما من الصليب الأحمر

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، إن العديد من المدن والبلدات والأحياء جنوب تعاني من تذبذب في وصول الخدمات الأساسية، وتتعمّق الأزمة في ظل حالة عدم الاستقرار وجائحة كوفيد-19.

وقدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر- في هذا الإطار- مضخة مياه لمكتب خدمات المياه والصرف الصحي بمدينة القطرون التي تبعد نحو 350 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة سبها، وذلك استجابة للوضع الذي يعاني منه سكان حي البُخّي من مشاكل وقُصر في إمدادات المياه نتيجة تعطل المضخة لفترات طويلة.

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