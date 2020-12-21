ليبيا الان

القطرون تتلقى دعما من الصليب الأحمر

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، إن العديد من المدن والبلدات والأحياء جنوب تعاني من تذبذب في وصول الخدمات الأساسية، وتتعمّق الأزمة في ظل حالة عدم الاستقرار وجائحة كوفيد-19.

وقدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر- في هذا الإطار- مضخة مياه لمكتب خدمات المياه والصرف الصحي بمدينة القطرون التي تبعد نحو 350 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة سبها، وذلك استجابة للوضع الذي يعاني منه سكان حي البُخّي من مشاكل وقُصر في إمدادات المياه نتيجة تعطل المضخة لفترات طويلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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