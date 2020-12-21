بعد لقاء المهرب “القصب”.. آمر مليشيا “55” يستقبل “النمروش” و”الحداد” في ورشفانة

استقبل آمر مليشيا الكتيبة 55 معمر الضاوي، والمتورط في قضايا قتل وتصفية واختطاف وحرابة وتهريب الوقود، صباح اليوم، وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح النمروش ورئيس أركانه محمد الحداد، في مدن وقرى ورشفانة.

وجمعت صور وزعتها المليشيا، “الحداد” و”النمروش” مع “الضاوي” فيما أشار بيان “المليشيا” إلى أن الزيارة استهدفت “الوقوف على احتياجات المؤسسة العسكرية ومعسكرات كتيبة لــ55 مشــــاة و كتيبة 110‪ مشاة لفتح باب القبول والتجنيد” وفق قوله.

وتخللت الزيارة – بحسب بيان – لقاءات مع من سموهم عمداء بلديات ورشفانة ومجلس المشائخ والأعيان.

لقاء “النمروش” مع متورط في جرائم قتل وخطف وتهريب وقود تأتي بعد أيام من لقاء المهرب المعاقب من مجلس الأمن والمطلوب للنائب العام في قضايا تهريب زيوت ومحروقات ، محمد كشلاف الملقب بـ” القصب ” آمر وحدة إسناد الزاوية التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، متصدرًا الصف الأول للحاضرين بعد غياب لفترة إثر اعتقال شريكه المقرب عبدالرحمن ميلاد الملقب ” البيدجا ” في طرابلس منتصف أكتوبر الماضي، ويعد القصب من المقربين لـ”النمروش” الذى أعاده للواجهة مرة أخرى بعد اختفاءه لفترة بحسب خبراء.