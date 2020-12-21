“المباحث” تُطيح بعصابة سرقت مبلغا كبيرا في البيضاء

سعيا من أعضاء التحريات بجهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الشرقية من أجل حفظ الأمن والقضاء على الجريمة، يواصل رجال الأمن الاضطلاع بمهامهم اليومية في إرساء الأمن والمساهمة في مكافحة الجريمة.

وألقى جهاز المباحث الجنائية القبض على عصابة إجرامية قامت بحرق منزل أحد المواطنين بمدينة البيضاء وسرقت مبلغ مالي تجاوز الـ700 ألف دينار ليبي.

وبعد ورود البلاغ قام أعضاء التحريات بجمع الأدلة وإجراء التحقيقات وفي أقل من 24 ساعة تم القبض على الجناة وإتمام كافة الإجراءات الأمنية وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

جهاز المباحث الجنائية حذر المواطنين بعدم حيازة مبالغ كبيرة داخل المنازل، لأن هذا التصرف يعد مخالفا للقانون ويعد أيضا من أسباب ارتكاب جرائم السطو.

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