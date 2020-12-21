ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

21 December, 2020

وجّه رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية ،اليوم الاثنين ،نداء هاما إلى كافة أهالي مدينة بنغازي ،بضرورة مقاطعة و عدم شراء اللحوم غير المختومة و المذبوحة خارج السلخانة العامة.

وأشار المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي ،أن السلخانة العامة ستفتح غداً الثلاثاء بمنطقة الخوير تحت إشراف الحرس البلدي وأطباء بيطريين من الإصحاح البيئي والتي من شأنها توفير اللحوم الصحية الخالية من الأمراض وسيكون الذبح بأسعار رمزية.

وأكدت البلدية أنه سيتم مصادرة أي لحوم غير مختومة تباع في المجازر من خلال لجنة أمنية شكلت بهذا الخصوص ،وذلك حفاظاً على صحة المواطن بالبلدية.