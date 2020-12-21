صياد تونسي من أسطول «ماتزارا» الصقلي: تعرضنا لسوء المعاملة والسجناء في بنغازي يتعرضون للضرب

قال صياد تونسي من أسطول صيد «ماتزارا ديل فاللو» الإيطالي كان محتجزا مع الصيادين الصقليين في بنغازي إنهم «تعرضهم لسوء المعاملة» أثناء فترة احتجازهم من قبل القوات البحرية التابعة للقيادة العامة بسجن في مدينة بنغازي، مشيرا إلى أن السجناء هناك «يتعرضون للضرب».

جاء تصريح الصياد التونسي، جمالي فرحات، الذي نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» اليوم الاثنين، قبل الدخول لاستجوابه من قبل السلطات الإيطالية في ثكنة قوات الدرك (كارابينيري) في ماتزارا ديل فاللو، بجزيرة صقلية.

وزعم فرحات في تصريحه للصحفيين أنهم تعرضوا «لسوء المعاملة حتى لو لم يضربونا أبدًا، وقد كان بين سجّانينا جنودا ذوي أعمار صغيرة جدًا. ورأينا سجناء يتعرضون لضرب مبرح».

ولدى سؤاله عما إذا كان سيعود إلى العمل في البحر، قال الصياد التونسي: «لا أريد العودة إلى البحر، هذا يكفي».

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وأطلقت القوات البحرية التابعة للقيادة العامة 18 صيادا من أسطول صيد «ماتزارا ديل فاللو» الصقلي كانت تحتجزهم منذ مطلع سبتمبر الماضي بعد زيارة رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي ووزير خارجيته لويجي دي مايو إلى مدينة بنغازي يوم الخميس الماضي.

كما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» تصريح لصياد تونسي آخر اسمه الهادي بن ثامر (59 عامًا)، قال فيه إنه «كان معنا في السجن مثقفين، أساتذة وعلماء عديدين ممن تعرضوا لسوء المعاملة، وقد تم القبض عليهم بدون سبب. كانوا هناك بسبب تنظيم (داعش)، فليتدخل العالم لأجلهم».

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