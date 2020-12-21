محتجون في مصراتة يطالبون بمحاسبة قتلة الدكتور عبدالله

شهدت كلية السياحة والضيافة في مدينة مصراتة، وقفة احتجاجية لأعضاء هيئة التدريس وموظفي الكلية وعدد من العاملين بها.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تضامناً مع زملاء أعضاء هيئة التدريس في مدينة بني وليد، واحتجاجاً على اغتيال عضو هيئة التدريس بكلية التقنية الإلكترونية بني وليد الفقيد الدكتور عبدالله علي سليمان.

وطالب المشاركون في الوقفة، الجهات المختصة، من أمنية وعدلية، بالقصاص من الجناة حتى لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات داخل الحرم الجامعي وخارجه.

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