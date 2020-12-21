ليبيا الان

محتجون في مصراتة يطالبون بمحاسبة قتلة الدكتور عبدالله

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت كلية السياحة والضيافة في مدينة مصراتة، وقفة احتجاجية لأعضاء هيئة التدريس وموظفي الكلية وعدد من العاملين بها.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تضامناً مع زملاء أعضاء هيئة التدريس في مدينة بني وليد، واحتجاجاً على اغتيال عضو هيئة التدريس بكلية التقنية الإلكترونية بني وليد الفقيد الدكتور عبدالله علي سليمان.

وطالب المشاركون في الوقفة، الجهات المختصة، من أمنية وعدلية، بالقصاص من الجناة حتى لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات داخل الحرم الجامعي وخارجه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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