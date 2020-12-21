أهالي الزاوية الغرب يختارون مجلسهم البلدي (صور)

عاشت بلدية الزاوية الغرب يوما استثنائيا بانطلاق الانتخابات البلدية في 25 مركزا انتخابيا شملت الحرشة، والصابرية، وأبوعيسى، والمطرد، إضافة إلى 72 محطة اقتراع منها 40 للرجال و32 للنساء.

وتوجه الناخبون البالغ عددهم 23113 ناخبا وناخبة، إلى المراكز الانتخابية منذ الساعة التاسعة من صباح الاثنين، للتصويت لمرشحين من القوائم العامة وفئة المرأة وفئة ذوي الإعاقة.

وسارت عملية الاقتراع بشكل طبيعي دون وجود خروقات أمنية وسط تطبيق للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

ويأتي هذا الاستحقاق الانتخابي لبلدية الزاوية الغرب في وقت شهدت فيه عدد من البلديات انتخابات تم من خلالها اختيار عمداء جدد، بإشراف من اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

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