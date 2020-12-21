قزيط: الأولوية في الحوار السياسي الليبي هي للمسار الاقتصادي وليس السياسي

أكد عضو ما يسمى بمجلس الدولة، أبو القاسم قزيط، أن جزءا من أخطاء البعثة الأممية في الحوار الليبي هو محاولة ضغط الزمن والوصول إلى إنجاز سريع في وقت ضيق، وهذا غير ممكن.

وقال قزيط، إن مسألة الوصول إلى حكومة موحدة وحل سياسي بعد الفشل في ذلك ليس من المتوقع النجاح فيه في ظرف أسبوعين أو ثلاثة، لافتًا إلى أنه يرى أن الأولوية الكبرى هي للمسار الاقتصادي وليس المسار السياسي.

وأوضح قزيط أن المسار السياسي لم يسير وفق ما هو مخطط له، مُبيّنًا أن البعثة الأممية يجب أن يكون لديها متسع أكثر من الوقت ومرونة أكبر من البداية وأن الأزمة الليبية بحاجة إلى جهد أكبر مع الأطراف المحلية والدولية والإقليمية المؤثرة في الملف الليبي.

وأضاف قزيط أن ما وصلت إليه البعثة الأممية هو تحديد موعد الانتخاب أو الاقتراع لكنها لم تحدد الآليات والطرق بمعنى على أي قاعدة دستورية وعلى أي دستور وكيف تتم العملية، موضحًا أن هذه هي التفاصيل الصعبة وأن تأييد الناس للعملية الانتخابية لا جدال فيه ولكن المهم أن تكون العملية مضبوطة وسليمة وعلى أرضية قانونية صلبة وشفافة.

ولفت قزيط، إلى أن لجنة الحوار من الممكن أن تصل إلى حل سياسي لكن ليس وشيكًا، و بالنسبة للحل السياسي يجب ألا يكون الزمن عامل ضغط يؤدي إلى الحصول على حل سيء، مشيراً إلى أنه هناك محاولات للتوحيد منذ 6 سنوات وكان أول اجتماع لذلك في غدامس في سبتمبر 2014م ومر أكثر من 6 سنوات، وما تم الفشل فيه خلال 6 سنوات، يجب ألا يكون هناك توقع أن يتم النجاح فيه خلال ستة أسابيع.

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