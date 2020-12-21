اقتصاد الوفاق تبحث تأثير سعر الصرف الجديد على ثمن الخبز

دعت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق ،اليوم الاثنين ،كافة مسؤولي شركات مطاحن الدقيق، إلى حضور الاجتماع المُزمع عقده، مع وكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد.

وأوضحت الوزارة، أن الاجتماع سيُعقد يوم الأربعاء القادم، بمقر الوزارة ،و من المتنتظر أن يناقش الاجتماع سعر الصرف الجديد وتأثيره على السوق المحلي، وبالتالي تأثيره على أسعار الدقيق، إضافة إلى توفير الدقيق في المخابز.

يشار أن السوق المحلية شهدت خلال الايام الماضية ارتفاعا في أسعار الدقيق ،حيث سجل سعر قنطار الدقيق ،ارتفاعا بـ85 دينار ،ليصل إلى 225 دينارا ،وذلك بعد يوم واحد من إعلان توحيد سعر الصرف ،حيث كان سعر قنطار الدقيق إلى حدود يوم أمس الخميس 140 دينار.