ليبيا الان

اقتصاد الوفاق تبحث تأثير سعر الصرف الجديد على ثمن الخبز

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق ،اليوم الاثنين ،كافة مسؤولي شركات مطاحن الدقيق، إلى حضور الاجتماع المُزمع عقده، مع وكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد.
وأوضحت الوزارة، أن الاجتماع سيُعقد يوم الأربعاء القادم، بمقر الوزارة ،و من المتنتظر أن يناقش الاجتماع سعر الصرف الجديد وتأثيره على السوق المحلي، وبالتالي تأثيره على أسعار الدقيق، إضافة إلى توفير الدقيق في المخابز.

يشار أن السوق المحلية شهدت خلال الايام الماضية ارتفاعا في أسعار الدقيق ،حيث سجل سعر قنطار الدقيق ،ارتفاعا بـ85 دينار ،ليصل إلى 225 دينارا ،وذلك بعد يوم واحد من إعلان توحيد سعر الصرف ،حيث كان سعر قنطار الدقيق إلى حدود يوم أمس الخميس 140 دينار.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • هذا دليل على ان الفساد في ادارة وزارة الصناعة والاقتصاد –
    العملية الاقتصادية تسري بنحو اسعار تابثة للادارة الاقتصادية –
    وهذه أشياء لا يعتمد عليها العملة الأجنبية في التصنيف –
    بل الاعتماد الكلي على التصنيف الاقتصادي المحلي – بادارة البلديات – وحصر القطاع الخاص الذي يتلاعب بالاسعار المحلية – او انً وزارة الاقتصاد كلامهم صحيح وعندهم نزاهة في العمل الذي يخدم المصلحة العامة –
    لكن التخصيص والتجارة في وارواح المواطنين – لا تعتبر شطارة انما تعتبر جهل مركب – لا يمكن تحسينه الا بتعيين شرفاء ووطنيين لقيادة الادارات الليبية كل على حدة –
    بحيث يمكن الدينار الليبي ان يكون في قوته واتزانه داخل البلاد وخارجها مع اي عملة اجنبية اخرى .

    رد

  • هذا دليل على ان الفساد في ادارة وزارة الصناعة والاقتصاد –
    العملية الاقتصادية تسري بنحو اسعار تابثة للادارة الاقتصادية –
    وهذه أشياء لا يعتمد عليها العملة الأجنبية في التصنيف –
    بل الاعتماد الكلي على التصنيف الاقتصادي المحلي – بادارة البلديات – وحصر القطاع الخاص الذي يتلاعب بالاسعار المحلية – بشماعة الدولار والاحتكار فالمخازن لين تفسد البضائع ويأكلها السوس والفئران – -!!!!!
    لو انً وزارة الاقتصاد كلامهم صحيح وعندهم نزاهة في العمل الذي يخدم المصلحة العامة –
    لكن التخصيص والتجارة في ارواح المواطنين – لا تعتبر شطارة انما تعتبر جهل مركب – لا يمكن تحسينه الا بتعيين شرفاء ووطنيين لقيادة الادارات الليبية كل على حدة –
    بحيث يمكن الدينار الليبي ان يكون في قوته واتزانه داخل البلاد وخارجها مع اي عملة اجنبية اخرى.

    رد