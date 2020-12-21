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واشنطن تتهم عنصرا سابقا في الاستخبارات الليبية بالمشاركة في اعتداء لوكربي في 1988

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

 

أعلن القضاء الأميركي الإثنين توجيه الاتهام إلى المدعو أبو عجيلة محمد مسعود العنصر السابق في الاستخبارات الليبية والذي يشتبه بمشاركته في اعتداء لوكربي في ديسمبر 1988 في اسكتلندا، في الذكرى الثانية والثلاثين لهذه المأساة.

واتهم الليبي بتجميع القنبلة التي انفجرت في طائرة البوينغ 747 التابعة لشركة بان أم الأميركية فوق المدينة الاسكتلندية الصغيرة في 21 كانون ديسمبر 1988، ما أسفر عن مقتل ركابها وافراد طاقمها ال259 وبينهم 190 اميركيا، إضافة الى مقتل 11 من سكان لوكربي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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