هذا ما قالته السفارة البريطانية بشأن مخلفات الحرب بطرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 December, 2020

أعلنت السفارة البريطانية لدى طرابلس قيام فريق منظمة هالو بإجراء مسح عام لتقييم أضرار مخلفات الحرب المتفجرة جنوب العاصمة طرابلس.

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وأكدت السفارة البريطانية في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن “عمليات المسح الفعّالة هي الخطوة الأولى نحو إزالة المتفجرات من المناطق السكنية ليتمكن الأهالي من العودة الى منازلهم سالمين”.

يشار إلى أن منظمة هالو هي مؤسسة خيرية بريطانية تعمل على إزالة مخلفات الحرب وخاصة الألغام الأرضية.