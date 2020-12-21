العوكلي: ليبيا بحاجة إلى 10 ملايين جرعة من التطعيمات لمكافحة كورونا

أكد وزير الصحة الأسبق في الحكومة المؤقتة رضا العوكلي أن المعلومات حول انتشار فيروس كورونا في ليبيا والوضع الوبائي غير كافية، في ظل عزوف عدد كبير من المرضى المصابين بالفيروس عن الذهاب للمستشفيات، لذلك الأرقام غير مؤكدة.

وأرجع العوكلي، زيادة عدد الحالات في ليبيا خلال شهر نوفمبر أكثر من ديسمبر إلى عدم إجراء التحاليل الكافية من المسحات التي تكشف الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد العوكلي، على أنه في حال لم يتم توفير المسحات الكافية لن يكون لدى أحد القدرة على تحديد عدد الحالات في ليبيا، داعيًا المسؤولين إلى ضرورة توفير المسحات بما يكفي.

واعتبر العوكلي، أن الوضع الوبائي يعتبر ضبابيًا للآن، أما بالنسبة للتطعيمات فهي مازالت مجهولة وغير معروف إن كان هناك إمكانية للحصول على التطعيمات اللازمة، نظرا للحاجة إلى 10 ملايين جرعة وهي كمية كبيرة لكن يجب توفيرها.

وأوضح العوكلي، ان تحول جينات كورونا أمر متوقع، قد يحدث أكثر من مرة في الأشهر القليلة القادمة، فالتحولات الماضية لم تؤثر على قدرة الفيروس ولا على شدة المرض الذي يورثه الفيروس، حيث أن التحول الذي حدث في بريطانيا زاد من قدرة الفيروس على الانتشار.

وأكد العوكلي، أنه لا يمكن نقل العدوى من شخص يتم تطعيمه مع شخص آخر، وتطعيم فايزر يمنع احتمال نقل المرض، إلا أنه يحتاج أن يحفظ في درجة حرارةً -80، وهذه الحرارة غير متوفرة في ليبيا، لكن هناك استعداد لتوفير الثلاجات بشكل كافٍ.

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