الجراري: تعديل سعر صرف الدينار سيزيد من معاناة المواطن

أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة للتجارة والصناعة إبراهيم الجراري، أن قرار مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر صرف الدينار ليكون 4.48 دينار للدولار الأميركي مخيب للآمال محذرا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية من تداعيات القرار الذي يزيد من معاناة المواطن فى الحصول على المواد الغذائية الأساسية والدوائية وكذلك ارتفاع الأسعار فيما سيستفيد من القرار دواعش المال العام الذين سرقوا الأموال المنهوبة والملشيات وأصحاب الاعتمادات من الشركات الوهمية

كيف تابعت قرار المصرف المركزي توحيد سعر الصرف؟

تابعت القرار بخيبة أمل حيث كنا نترقب عن كثب صدور قرار يرفع المعاناه عن المواطن وللأسف حدث العكس.

ما هي تداعيات توحيد سعر صرف الدينار؟

التداعيات عديدة منها زيادة معاناة المواطن فى الحصول على المواد الغذائية الأساسية والدوائية. وكذلك ارتفاع الأسعار وكذلك بطاقات أرباب الأسر التى أصبح من الحصول عليها بالسعر الجديد.

برأيك من المستفيد ومن المتضرر من العملية؟

المستفيدون هم دواعش المال العام الذين سرقوا الأموال المنهوبة والملشيات وأصحاب الاعتمادات من الشركات الوهمية أما المتضررون فهم المواطنون الكادحون أصحاب الحق فى الوطن والبترول من خيرات بلادهم التى انعم الله عليهم بها وكذلك المرضى والجرحى اللذين يستحقون العلاج بالخارج

هل يعزز سعر الصرف الجديد الاقتصاد ويزيد القوة الشرائية الفعلية للدينار الليبي؟

لا يعزز سعرف الصرف الجديد الاقتصاد ولايزيد القوة الشرائية للدينار بل سوف يتدهور سعر الدينار أمام العملات الأجنبية.

هل هذا هو ما كان يحتاجه الاقتصاد الليبي أم أن هناك خطوات أخرى يفترض أن تسبق هذا الإجراء؟

كان من المفترض أولا عرض سعر الصرف على مجلس النواب الشرعى وهو الذى يقرر السياسة والاقتصاد للدولة.

ما مدى صحة الرأي الذي يقول إن هذا الإجراء سيزيد الفقير فقرا وسيسحق الطبقة المتوسطة؟

نعم هذا القرار سيزيد الفقير فقرا وسيسحق الطبقة المتوسطة وسيجعل أكثر من 2 مليون مواطن ليبى تحت خط الفقر.

ما هي الخطوة القادمة المتوقعة بعد توحيد سعر صرف الدينار؟

في الحقيقة لا توجد خطة قادمة بعد هذا القرار المجحف إلا أننا سوف نطالب بوقفة احتجاجية ومقاطعة التعامل مع المصارف بهذا السعر حتى يسقط محافظ مصرف ليبيا المركزي “طرابلس” الصديق الكبير خاصة وأن الوضع الاقتصادي للبلاد سئ فالمصارف لاتوجد بها سيولة ولاتقدم خدمة للمواطن وسعر الدولار 4:48 لذلك فإن الإغلاق أفضل.

هل تخفيض سعر الصرف الرسمي للدينار يعني دفع مبلغ أكبر لشراء الدولار أو أي عملة أجنبية أخرى؟

نعم فتخفيض سعر صرف الدينار يعنى دفع مبلغ أكبر لتغطية العجز والدين المحلى على الحكومات المتعاقبة.

تعديل سعر الصرف يعني ضرورة إعادة تقييم الأصول النقدية للعملة الأجنبية كما أنه سيزيد من حجم الإنفاق بالموازنة الحكومية القادمة.. ما الطرق لمعالجة هذه المشكلة؟

تعديل سعر الصرف الحالي سوف يؤدي إلى إعادة النظر في جميع البنود الخاصة بالموازنة العامة

برأيك لماذا لم يوضح المصرف المركزي للشعب خطته لتعديل سعر الصرف ؟

السبب هو الخوف من اكتشاف الحقيقة بشأن الأموال المنهوبة والسرقات وصرف الأموال على الملشيات والمرتزقة

برأيك هل تنجح الاصلاحات في إنقاذ الاقتصاد؟

لاتنجح الإصلاحات فى إنقاذ الاقتصاد طالما هناك أيادى خارجية مثل تركيا والملشيات التى تتحكم قى قرارات المصرف المركزى وانتهاك سيادة الدولة الليبية.