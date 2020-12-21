«باشاغا»: بحثت مع وزير المالية المالطي «مكافحة الجريمة المنظمة»

استقبل وزير الداخلية بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا” ظهر اليوم الاثنين وزير المالية والعمل المالطي “كلايد كارونا” والوفد المرافق له.

وبحسب بيان “باشاغا”: “تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس مناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والتباحث حول عدد من القضايا الأمنية وذلك فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال والعمل على تطوير هذا الجانب من خلال برامج تدريبية لمنتسبي وزارة الداخلية, كما تم مناقشة الترتيبات الأمنية الخاصة بإمكانية عودة تشغيل الخط الملاحي الجوي بين البلدين في المستقبل القريب, بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك” وفق قوله.

أضاف “البيان”: “أفاد الوزير المالطي بأن هذه الزيارة تمثل خطوة هامة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، معرباً عن ارتياحه بشأن استقرار الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس من خلال زيارته التي يقوم بها حاليا لليبيا” على حد قوله.