السفارة الأمريكية: نعمل على تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي في ليبيا

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الاثنين، أن الجيل القادم من رواد وقادة الأعمال في ليبيا، أظهر التزامه بتشجيع الإبداع والابتكار وتوفير الفرص الاقتصادية للشباب الليبيين في معرض ليبيا للمشروعات الصغرى بطرابلس نهاية الأسبوع الماضي.

وأضافت السفارة، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن مكتب المبادرات الانتقالية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يفخر بالمساهمة في هذا الحدث المهم الذي جمع القادة الليبيين الشباب من جميع أنحاء ليبيا.

وشددت السفارة على أنها ملتزمة برفقة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ببناء الفرص في ليبيا من خلال تحسين بيئة الأعمال للابتكار والشركات الجديدة والاستثمار الأجنبي.

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