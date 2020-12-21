خطاب: عقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب في غدامس أصبح أمرًا مستبعدًا

قال المحلل السياسي عادل خطاب، إن تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت من المقرر أن تنعقد في مدينة غدامس للمرة الثانية يشير إلى تنامي الخلافات بين أعضاء المجلس رغم ما يقال عن بوادر توحيد البرلمان مجددًا.

وأكد خطاب، أن الخلافات أكبر من أن تحتوى، خصوصًا في ظل تباعد شقة الخلاف بين نواب غرب وشرق البلاد، وإصرار كل مجموعة، على أن يأخذ بمقترحها، موضحاً أن النواب فشلوا في عقد هذه الجلسة قبل أسبوعين، رغم وجود أكثر من 120 نائبًا في غدامس، ما يثبت بأن المسألة القانونية والدستورية، إضافة إلى الخلافات القائمة، لا يمكن أن تمر من خلال النواب إلى مرحلة جديدة مؤثرة في الحالة الليبية.

وشدد خطاب، على أن التوصل إلى جدول أعمال لعقد جلسة رسمية موحدة في غدامس، أصبح أمرًا مستبعدًا.

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