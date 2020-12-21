معيتيق لـ«لوفيغارو»: أي اتفاق سياسي يجب أن يسرع رحيل المقاتلين الأجانب

قال نائب المجلس الرئاسي احمد معيتيق إن الاتفاق السياسي بين طرفي الأزمة الليبية «يجب أن يؤدي بسرعة إلى رحيل المقاتلين الأجانب من ليبيا».

وأشار في مقابلة مع جريدة «لوفيغارو» الفرنسية الاثنين «وجود العديد من الصعوبات بين المشاركين ملتقى الحوار السياسي الليبي»، وقال «إنهم يكافحون من أجل التوصل إلى توافق في الآراء. آمل أن يحلوا هذه المشكلة بتعيين أشخاص أكفاء. أود أن أنتمي إلى هذه الحكومة القادمة لما لا كرئيس للوزراء» وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بفرص تنظيم انتخابات يوم 24 ديسمبر 2021، قال معيتيق إن تنظيم انتخابات نزيهة هي ما تأمله جميعًا. مشيرا إلى تخصيص حكومة الوفاق أموالًا كافية لتنظيم هذه الانتخابات ، وفقًا لمطالب المفوضية العليا للانتخابات. وأضاف «كما سارت انتخابات المجالس البلدية التي جرت في الأسابيع الأخيرة في غات بمصراتة بشكل جيد لذلك يعتقد أنه بإلإمكانية الوصول إلى انتخابات شفافة.

يشار ان نائب رئيس المجلس الرئاسي عقد الاثنين اجتماعا، مع أعضاء لجنة 5+5 الممثلين لحكومة الوفاق، لاستعراض الخطوات المتخذة، لتنفيذ اتفاق اللجنة وخلالها تم الكشف أن عقبات فتح الطريق الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة قد تم تجاوزها.

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