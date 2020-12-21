النهر الصناعي: تواصل الاعتداءات على حقول الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 December, 2020

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الاعتداء على حقول الآبار بمنطومة الحساونة سهل الجفارة

وأكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن مساعي الجهاز للمحافظة على استمرار تدفق المياه إلى المستهلكين، تصطدم بقيام الخارجين عن القانون بالاعتداء على حقول الآبار بمنطومة الحساونة سهل الجفارة حيث ثم الاعتداء على البئر 166بالحقل الغربي بالخط E2 وذلك بأن تم تخريب وسرقة كل محتويات غرفة التحكم ومحول القدرة الكهربائية للبئر.