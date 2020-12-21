برنامج توعوي بمدرسة «البسمة» في سرت حول مكافحة فيروس كورونا

أقيمت بقاعة مدرسة «البسمة المتألقة للتعليم الأساسي» بمدينة سرت ورشة عمل تحت عنوان «بالعلم نتحدّى كورونا» قدمها مدير قسم العزل بمستشفى بن سينا التعليمي منسق فريق مكافحة العدوى، الدكتور سيف العرب عتيق الغزالي.

وناقش الدكتور سيف العرب عتيق خلال الورشة أبرز النقاط حول جائحة كورونا وقدم تعريفا بالتحديث الأخير لهذا المرض من الأعراض إلى اللقاحات المُكتشفة وأهمية توعية الأطفال وتثقيفهم بطرق وأساليب مبتكرة.

كما أوضح المحاضر أيضا آخر المستجدات الوبائية لفيروس كورونا بمدينة سرت، مشيرا إلى أن عدد الوفيات بسرت بسبب هذا الفيروس حتى الآن 31 حالة وفاة وأن عدد الحالات المصابة المؤكدة حاليا قرابة 400 حالة.

وكشف المحاضر المشاكل والمختنقات التي تواجه أقسام العزل والرصد والتقصي بسرت من نقص الامكانيات الطبية والدعم ومشغلات معمل «بي سي ار» بالمدينة إضافة إلى مكافأة العاملين بلجان مكافحة «كورونا» في البلدية.

وبعد ذلك فتح باب النقاش للإجابة على تساؤلات الحاضرين والذين كان من بينهم عضو اللجنة الطبية لمكافحة فيروس كورونا بسرت، الدكتور هيثم أبوغرسة ومديرو مكاتب التعليم الحر والمتابعة والصحة النفسية والنشاط المدرسي والامتحانات بمراقبة التعليم سرت ومدير إدارة الإعلام بالمجلس التسييري سرت، محمد الأميل، ومدير مدرسة «البسمة المتألقة» وعدد من المعلمات والاخصائيات الاجتماعيات وشبيبة الهلال الأحمر وطلاب بالمدرسة.

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