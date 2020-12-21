معبراً عن ندمه بصورة لـ«القذافي».. برلماني بريطاني: نادم على التصويت لـ«حظر الطيران» على ليبيا

قال النائب السابق في البرلمان لمحافظة شمال ديربي البريطانية، “كريس ويليامسون” إنه يشعر بمرارة وأنه نادم بشدة على التصويت لصالح اقتراح برلماني يدعم قرار مجلس الأمن الدولي لقرار 1973 للأمم المتحدة الذي يقضي بفرض منطقة حظر طيران في ليبيا.

وقال ويليامسون في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه أخذ هذا القرار بالإكراه من قبل قيادة حزب العمال سنة 2011، مؤكدا أن نتائج هذا التدخل الإمبريالي كارثية.

ونشر ويليامسون مع التغريدة، صورة للزعيم الراحل معمر القذافي، وبعض السياسات الاقتصادية التي كانت تطبق في ليبيا.

وأضاف ويليامسون أن معظم الناس يعرفون القليل أو لا يعرفون شيئًا عن السياسات الاجتماعية العظيمة في ليبيا،وهذا يعد مؤشر على مدي تورط الاعلام في نشر الأكاذيب وإخفاء الحقيقة حول ليبيا حيث أنهم يفشلون مبدئيًا في قول الحقيقة بشأن البلدان غير الغربية ويفضلون الدعاية الإمبريالية بدلاً من ذلك.

هذا ويذكر أن ليبيا تعاني بشدة منذ 2011 من تدهور الأحوال السياسية والاقتصادية، وتدني مستوى المعيشة، ويعيش الشعب الليبي في العديد من الأزمات منها انتشار الفوضى والإرهاب، وتدهور حالة الكهرباء، وارتفاع الأسعار، وهو ما لم تعهده من قبل ليبيا الدولة الغنية بالنفط.