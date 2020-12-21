المريمي: أزمة ليبيا معقدة وتحتاج لمبعوث أممي متمرس

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، إن “الأزمة في البلاد تحتاج إلى مبعوث دولي متمرس ويمتلك معايير خاصة، للتفاوض والمساعدة بالتوصل إلى حلول، للخروج من المأزق الحالي في ليبيا”.

وأكد المريمي، في تصريح صحفي، أن تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا يرجع بالدرجة الأولى إلى الأمم المتحدة في اختيارها، مشددا على أن ليبيا تحتاج إلى مبعوث له معايير خاصة، لأن الأزمة معقدة وتحتاج إلى مبعوث متمرس ومتمكن، موضحا أن ذلك من أجل أن يفاوض ويساعد ويعيين الليبيين على الحل.

واعتبر المريمي أن الحل في البلاد يبقى بيد الليبيين، لافتا إلى أنهم هم الذين يساعدون البعثة، ويساعدون من يساعدهم من أجل الخروج من الأزمة التي يعانون منها.

ولفت المريمي، إلى أن التحديات التي تواجه أي مبعوث أممي جديد كبيرة، وأن الأزمة معقدة حقيقة في البلاد، وتحتاج إلى شخص محنك وسياسي متوسع المفاهيم في الحل.

وشدد على أن البعثة الأممية، من خلال هيئة الأمم المتحدة، من واجبها أن تساعد الليبيين في حل الأزمة التي يمرون بها، لا فتا إلى أنه لا يعترض على وجود وعمل البعثة في ليبيا.

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