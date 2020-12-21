واشنطن تتهم عنصراً سابقاً في الاستخبارات الليبية بالمشاركة في اعتداء لوكربي

أعلن القضاء الأميركي، اليوم (الاثنين)، توجيه الاتهام إلى أبو عجيلة محمد مسعود العنصر السابق في الاستخبارات الليبية، الذي يشتبه بمشاركته في اعتداء لوكربي في ديسمبر (كانون الأول) 1988 باسكوتلندا، في الذكرى الثانية والثلاثين للحادث.

واتُهم الليبي بتجميع القنبلة التي انفجرت في طائرة البوينغ 747 التابعة لشركة «بان إم» الأميركية فوق المدينة الاسكوتلندية الصغيرة في 21 ديسمبر 1988، ما أسفر عن مقتل ركابها وأفراد طاقمها الـ259 وبينهم 190 أميركياً، إضافة إلى مقتل 11 من سكان لوكربي.

وقال وزير العدل الأميركي بيل بار: «هذا الشخص المسؤول عن مقتل أميركيين وكثر آخرين سيحاسب في نهاية المطاف على جرائمه أمام القضاء»، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأبدى «تفاؤله» بتسليم أبو عجيلة محمد مسعود للولايات المتحدة، علماً بأنه مُعتقل حالياً لدى السلطات في ليبيا. وأضاف: «لا أسباب تدفعنا للاعتقاد أن من مصلحة هذه الحكومة أن تكون على صلة بهذا العمل الإرهابي المُشين».

وفي 1991، وجه القضاءان الأميركي والاسكوتلندي الاتهام إلى عنصرين في الاستخبارات الليبية هما عبد الباسط علي محمد المقرحي وأمين خليفة فحيمة، لمشاركتهما في الاعتداء. وكان بيل بار يومها وزيراً للعدل بالوكالة وقد أعلن هذه الملاحقات.

وحوكم الليبيان عام 2000 أمام محكمة اسكوتلندية خاصة في هولندا بوصفها بلداً محايداً. وفي العام التالي، تمت تبرئة فحيمة، فيما دين المقرحي وحكم عليه بالسجن المؤبد قبل تخفيف عقوبته إلى السجن 27 عاماً. وأُفرج عنه عام 2009 لأسباب صحية، وتوفي بعد ثلاثة أعوام في بلاده.