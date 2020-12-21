تسجيل 640 إصابة و722 حالة شفاء و16 وفاة بكورونا

سجلت ليبيا خلال ال24 ساعة الماضية، 640 إصابة بفيروس كورونا المستجد، أكثر من نصفها جديدة حسب آخر تحديث للوضع الوبائي في البلاد، والذي نشره المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر صفحته على فيسبوك، مضيفا فيه تماثل 722 مصابا للشفاء، ووفاة 16 مصابا بالفيروس.

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