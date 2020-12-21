«دفاع الوفاق» تبحث فتح مراكز تدريب لتأهيل القوات المساندة بمنطقتي الجفارة والزاوية

زار المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة الفريق اول ركن محمد الحداد، صباح اليوم الاثنين، معسكري الزهراء والمعمورة جنوب غرب العاصمة طرابلس، والتقوا خلال الزيارة القيادات العسكرية في المنطقة لبحث فتح مراكز تدريب لتأهيل وصقل القوات المساندة بمنطقتي الجفارة والزاوية ودمجها بالمؤسسة العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها الحثيثة بهدف تطوير أداء المؤسسات العسكرية، مشيرة إلى أن النمروش والحداد التقيا أيضا خلال الزيارة عمداء بلديات منطقة الجفارة وعدد من الحكماء بالمنطقة.

وأوضحت وزارة الدفاع أن النمروش ناقش خلال زيارته «آلية تأهيل المقاتلين ودمجهم بالمؤسسة العسكرية، مثمناً حماس وجدية المستهدفين والقيادات العسكرية وتعاونهم في بناء مؤسسة عسكرية قوية ولاؤها لله ثم للوطن، وهدفها حماية الشعب لا التسلط عليه».

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