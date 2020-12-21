“الثني” يأذن بإطلاق منصة للاستفادة من الكفاءات الليبية بالخارج

أعلنت الحكومة الليبية عن إطلاق منصة إلكترونية للكفاءات الوطنية بالخارج من أجل الاستفادة من استشاراتهم وإشراكهم في بناء الدولة.

وقالت الحكومة الليبية في بيان لها طالعته “الساعة 24” إنه تم إطلاق منصة إلكترونية لرصد هذه الكفاءات الليبية بالخارج، وذلك للاستفادة منهم، في إطار اهتمام رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني بالكفاءات الليبية وإتاحة الفرصة لها في المساهمة بتقديم الاستشارات.

وأكد البيان أن هذه المنصة تعد قاعدة بيانات لمعرفة الكفاءات الليبية وأخذ الاستشارات منهم، لدعم العنصر الوطني ومحاولة إشراكهم في بناء الدولة.