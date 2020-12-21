“الثني” يأذن بإطلاق منصة للاستفادة من الكفاءات الليبية بالخارج

أعلنت الحكومة الليبية عن إطلاق منصة إلكترونية للكفاءات الوطنية بالخارج من أجل الاستفادة من استشاراتهم وإشراكهم في بناء الدولة.
وقالت الحكومة الليبية في بيان لها طالعته “الساعة 24” إنه تم إطلاق منصة إلكترونية لرصد هذه الكفاءات الليبية بالخارج، وذلك للاستفادة منهم، في إطار اهتمام رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني بالكفاءات الليبية وإتاحة الفرصة لها في المساهمة بتقديم الاستشارات.
وأكد البيان أن هذه المنصة تعد قاعدة بيانات لمعرفة الكفاءات الليبية وأخذ الاستشارات منهم، لدعم العنصر الوطني ومحاولة إشراكهم في بناء الدولة.
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