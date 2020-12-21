الأزهر الشريف: الانضمام إلى تنظيم الإخوان المسلمين حرام شرعا

أصدرت مؤسسة “الأزهر الشريف” فتوى بتحريم الانضمام إلى تنظيم الإخوان المسلمين.

وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتفصيل والتفنيد، خلال فتوى مكتوبة، عن سؤال حول الانضمام لجماعة الإخوان التي صنفتها السلطات المصرية رسمياً جماعة إرهابية، وتوصم بالتصنيف نفسه في عدة دول من بينها ليبيا.

وقالت الفتوى إن الانضمام لـ«جماعة الإخوان» وغيرها من الجماعات الإرهابية «محرم شرعاً».

وجاء في نص الفتوى: «بدا واضحاً جلياً للعامة والخاصة والصغير والكبير ما قامت به هذه الجماعات من تشويه لبعض النصوص واقتطاعها من سياقها واستخدامها لتحقيق أهداف أو مآرب شخصية وإفساد في الأرض بعد إصلاحها من خلال غرس الفتنة والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، بل أبناء الإنسانية كلها، ورمي المجتمعات بالكفر وغير ذلك، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل».

واختتم الأزهر الفتوى بقوله: «من خلال ما سبق عرضه يحرم الانضمام لهذه الجماعات، وبناء على ما تقدم من أدلة، فالانتماء إلى تلك الجماعات المتطرفة يعد حراماً شرعاً».