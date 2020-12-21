الثني يعتمد الأدلة الإرشادية لمربيات رياض الأطفال

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 December, 2020

اعتمد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين الأدلة الإرشادية لمربيات رياض الأطفال، إيذانا بانطلاق منصة للإستفادة من الكفائات الليبية بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع وزير التعليم فوزي بو مريز ومدير إدارة التعليم المبكر إيناس بن طالب، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة التعليم سيف النصر عبدالسلام، ورئيس قسم الكفاءات العلمية بمكتب التعاون الدولي عثمان البوسيفي، وعدد من مدراء الإدارات بوزارة التعليم بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية.

وأكدت الوزارة أن الأدلة الإرشادية لمربيات رياض الأطفال تعتمد على تهيئة الأطفال قبل دخولهم لمرحلة التعليم الأساسي.

وأوضحت أن الأدلة عبارة عن ثلاث إرشادات (في مجال الرياضيات والعلوم، وفي مجال التربية الشخصية والاجتماعية، وفي مجال اللغة )

وأشارت الوزارة إلى أنها تعتمد أغلبها على الجانب العملي والحركي للأطفال واستخدام كافة الحواس والتعلم عن طريق اللعب.

وأعلنت الحكومة إطلاق منصة إلكترونية لرصد الكفاءات الليبية بالخارج، وذلك للاستفادة منهم وتعتبر هذة المنصة قاعدة بيانات لمعرفة الكفائات الليبية وأخذ الاستشارات منهم، لدعم العنصر الوطني ومحاولة إشراكه في بناء الدولة.