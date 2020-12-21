الثني يعتمد الأدلة الإرشادية لمربيات رياض الأطفال

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
21 December, 2020
اعتمد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين الأدلة الإرشادية لمربيات رياض الأطفال، إيذانا بانطلاق منصة للإستفادة من الكفائات الليبية بالخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع وزير التعليم فوزي بو مريز ومدير إدارة التعليم المبكر إيناس بن طالب، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة التعليم سيف النصر عبدالسلام، ورئيس قسم الكفاءات العلمية بمكتب التعاون الدولي عثمان البوسيفي، وعدد من مدراء الإدارات بوزارة التعليم بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية.
وأكدت الوزارة أن الأدلة الإرشادية لمربيات رياض الأطفال تعتمد على تهيئة الأطفال قبل دخولهم لمرحلة التعليم الأساسي.
وأوضحت أن الأدلة عبارة عن ثلاث إرشادات (في مجال الرياضيات والعلوم، وفي مجال التربية الشخصية والاجتماعية، وفي مجال اللغة )
وأشارت الوزارة إلى أنها تعتمد أغلبها على الجانب العملي والحركي للأطفال واستخدام كافة الحواس والتعلم عن طريق اللعب.
وأعلنت الحكومة إطلاق منصة إلكترونية لرصد الكفاءات الليبية بالخارج، وذلك للاستفادة منهم وتعتبر هذة المنصة قاعدة بيانات لمعرفة الكفائات الليبية وأخذ الاستشارات منهم، لدعم العنصر الوطني ومحاولة إشراكه في بناء الدولة.
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