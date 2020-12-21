انطلقت في المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم ورشة عمل خاصة بالإعلاميين حول مرض الدرن، تحت شعار، نتحد للقضاء على الدرن، وذلك بإشراف إدارة مكافحة الدرن والجذام بالمركز، وبالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

الورشة تم خلالها التعريف بالمرض وخطورة انتشاره داخل المجتمع، وضرورة العمل بمسؤولية، وتضافر وتوحيد الجهود للقضاء عليه، إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية والتوعوية للمواطنين والمقيمين في البلاد وخاصة المهاجرين غير القانونيين، وذلك لارتفاع معدل الإصابة بمرض الدرن بين هذه الفئة.

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