محاولة جديدة للابتزاز…واشنطن تتهم عنصرا سابقا بالاستخبارات الليبية بالمشاركة في تفجير طائرة لوكربي

عادت الولايات المتحدة لمحاولة ابتزاز الشعب الليبي ورهن مقدراته لصالحها بعد أن وجهت اليوم الاثنين اتهامات للعضو السابق في الاستخبارات الليبية “أبو عجيلة محمد مسعود” بالمشاركة في تفجير طائرة لوكربي باسكتلندا وذلك في الذكرى الثانية والثلاثين للحادث.

وأعلن القضاء الأمريكي توجيه الاتهام إلى المدعو أبوعجيلة مسعود العنصر السابق في الاستخبارات الليبية، بالمشاركة في أحداث لوكربي.

وأوضح مصادر إعلامية أن القضاء الأمريكي ادعى أن أبو عجيلة مسعود قام بتجميع القنبلة التي انفجرت في طائرة البوينغ 747 التابعة لشركة بان أم الأميركية فوق المدينة الاسكتلندية الصغيرة في 21 ديسمبر 1988، مما أسفر عن مقتل ركابها وأفراد طاقمها الـ259، وبينهم 190 أميركيا، إضافة إلى مقتل 11 من سكان لوكربي.

ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة تعيد فتح القضية لفتح المجال أمام ابتزاز جديد لليبيا واتهام أطراف تريد الضغط عليها بالتورط فيها، فضلا عن رغبة أمريكية في استمرار عمليات نهب أموال الشعب الليبي ووضع يدها على الأموال الليبية المجمدة في الخارج، وكذلك عوائد النفط تحت ستار دفع التعويضات عن الحادث.

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