“الثني” يعتمد الأدلة الإرشادية لمربيات رياض الأطفال

اعتمد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين الأدلة الإرشادية لمربيات رياض الأطفال، آذنا بانطلاق منصة للاستفادة من الكفائات الليبية بالخارج.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة الليبية في مكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز ومدير إدارة التعليم المبكر الأستاذة إيناس بن طالب، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة التعليم سيف النصر عبدالسلام، ورئيس قسم الكفاءات العلمية بمكتب التعاون الدولي عثمان البوسيفي، وعدد من مدراء الإدارات بوزارة التعليم.
وأكدت الوزارة أن الأدلة الإرشادية لمربيات رياض الأطفال تعتمد على تهيئة الأطفال قبل دخولهم لمرحلة التعليم الأساسي.
وأوضحت أن الأدلة عبارة عن ثلاث إرشادات (في مجال الرياضيات والعلوم، وفي مجال التربية الشخصية والاجتماعية، وفي مجال اللغة)، وأشارت إلى أنها تعتمد أغلبها على الجانب العملي والحركي للأطفال واستخدام كافة الحواس والتعلم عن طريق اللعب.
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