“الثني” يعتمد الأدلة الإرشادية لمربيات رياض الأطفال

اعتمد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين الأدلة الإرشادية لمربيات رياض الأطفال، آذنا بانطلاق منصة للاستفادة من الكفائات الليبية بالخارج.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة الليبية في مكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز ومدير إدارة التعليم المبكر الأستاذة إيناس بن طالب، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة التعليم سيف النصر عبدالسلام، ورئيس قسم الكفاءات العلمية بمكتب التعاون الدولي عثمان البوسيفي، وعدد من مدراء الإدارات بوزارة التعليم.

وأكدت الوزارة أن الأدلة الإرشادية لمربيات رياض الأطفال تعتمد على تهيئة الأطفال قبل دخولهم لمرحلة التعليم الأساسي.

وأوضحت أن الأدلة عبارة عن ثلاث إرشادات (في مجال الرياضيات والعلوم، وفي مجال التربية الشخصية والاجتماعية، وفي مجال اللغة)، وأشارت إلى أنها تعتمد أغلبها على الجانب العملي والحركي للأطفال واستخدام كافة الحواس والتعلم عن طريق اللعب.