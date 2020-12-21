الطبلقي تنتقد عمل المبعوثين السابقين في ليبيا وتخاذلهم في حل الأزمة

انتقدت عضوة مجلس النواب عائشة يوسف الطبلقي، دور المبعوثين الدوليين السابقين إلى ليبيا، موضحة أن الأزمة في البلاد تفاقمت أكثر، ومع ذلك لم يتم التوصل إلى حل جذري.

ولفتت الطبلقي، في تصريحات صحفية، إلى أن عدد المبعوثين الأمميين في ليبيا وصل إلى ستة، مؤكدة أن كل مبعوث تتفاقم معه الأزمة في البلاد أكثر من سابقه.

وشددت الطبلقي على أن عمل المبعوثين في ليبيا “فرض واقعا مريرا على الليبيين” مؤكدة على أن الحل في البلاد هو ليبي ليبي.

ولفتت الطبلقي إلى أن التركيبة الليبية ليست بالبسيطة وأن لكل منطقة مشاكلها الخاصة، التي تختلف عن الأخرى، وعبرت عن اعتراضها على عمل البعثة الأممية في البلاد، معتبرة أنها “تتجاوز حدود عملها، وتفرض أشخاص أو كيانات لا يعترف بها الأغلبية، ولا تستطيع حل الأزمة”.

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