الناظوري يدعو «الموقتة» لإجراء عاجل بشأن «كورونا» في المؤسسات التعليمية

دعا رئيس اللجنة العليا لمكافة كورونا (التابعة للحكومة الموقتة) الفريق عبدالرازق الناظوري، الإثنين، رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني إلى «التدخل وبشكل عاجل لتوفير الاحتياجات المطلوبة لاستمرار العملية التعليمية وتجنباً لعدم التوصية بايقافها في حال تعذر توفير تلك الاحتياجات».

وأشار في رسالة موجهة إلى الثني، إلى أن هذا الطلب بناء «تقدمت به فرق الرصد والتقصي من تقارير تفيد بوجود نقص شديد في المواد التي تساعد على الأخذ بالدليل الأرشادي داخل المؤسسات التعليمية فأن اللجنة العليا لمكافحة كورونا».

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 640 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد، منها 270 إصابة في طرابلس، فيما أعلن مركز بنغازي الطبي تسجيل ثماني إصابات بفيروس «كورونا المستجد» خلال ثلاثة أيام، وذلك بين يومي الخميس إلى السبت الماضيين.

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