طوق النجاة للوطن و المواطن .. بدأ العد التنازلي للانتخابات في ليبيا

بدأ العد التنازلي للانتخابات البرلمانية و الرئاسية في ليبيا في 24ديسمبر 2021 ، بحسب ما أعلنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في ختام ملتقى الحوار السياسي بتونس.

وليامز أكدت أن ليبيا عانت بشكل كافٍ من عواقب الفترات الانتقالية التي وصفتها بالجائرة، مشيرة إلى ضرورة إجراء الانتخابات على أساس دستوري لكي تحل أزمة الشرعية التي تؤثر على مؤسسات الدولة.

و أعتبرت وليامز أن الانتخابات تمثل لحظة مفصلية وهامة في طريق ليبيا نحو مستقبل أكثر استقرارا، مبينة أن ليبيا أمامها فرصة مميزة لم تتوفر منذ 2014 ونافذة أمل عبر الانتخابات.

ليبيا باتت مثالاً صارخاً للتدليل على أهمية الانتخابات في مختلف الأصعدة من أجل إعادة البناء والحفاظ على اللُحمة، وصيانة السلم الأهلي في بلد مَكرُوب بحربٍ ضَروسٍ صارت أخبارها وآلامها تتصدر كل مَشهد، وتَسود على كل صعيد سواء في الإقليم أو في الساحة الدولية، فالراسخ أنه لا غنى عن الانتخابات من أجل تدشين عملية الانتقال الديمقراطي الذي تعطًل قِطاره منذ ما يُناهز عقدا من الزمان.

ليس خافياً أن مطلب إجراء انتخابات حرة نزيهة لم يعد مطلبا داخليا فحسب، وإنما غَدا مطلباً دولياً يُصر المجتمع الدولي على الوفاء به، وهذا يُلقي على عاتقه مسؤولية وضع ضمانات تكفل ممارسة هذه الانتخابات بحرية ونزاهة، تحترم إرادة الناخبين للوصول إلى نظام سياسي يضمن الاستقرار لـ ليبيا.

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