النمروش يبحث تأهيل المقاتلين التابعين لقوات الوفاق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 December, 2020

بحث وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش اليوم الإثنين خلال زيارته لمعسكري الزهراء والمعمورة آلية تأهيل المقاتلين التابعين للوفاق ودمجهم بالمؤسسة العسكرية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق أن النمروش التقى خلال زيارته لمعسكري الزهراء والمعمورة، رفقة رئيس أركان قوات الوفاق محمد الحداد بالقيادات العسكرية في المنطقة لبحث فتح مراكز التدريب لتدريب وصقل القوات المساندة بمنطقتي الجفارة والزاوية ودمجها بالمؤسسة العسكرية لتابعة للوفاق كما التقى النمروش أيضا بعمداء بلديات منطقة الجفارة وعدد من الحكماء بالمنطقة.