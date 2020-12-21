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رئيس الحكومة الليبية يعتمد الأدلة الإرشادية لمربيات رياض الأطفال ويأذن بإطلاق منصة للاستفادة من الكفاءات الليبية بالخارج

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 21 ديسمبر 2020 (وال)- اعتمد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، الأدلة الإرشادية لمربيات رياض الأطفال، مُعطيًا الإذن بانطلاق منصة للاستفادة من الكفاءات الليبية بالخارج.

هذا وجاء ذلك خلال اجتماع عقده السيد الرئيس في مكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء ببنغازي، مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ومدير إدارة التعليم المبكر الأستاذة إيناس ابن طالب، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة التعليم سيف النصر عبد السلام، ورئيس قسم الكفاءات العلمية بمكتب التعاون الدولي عثمان البوسيفي، وعدد من مديري الإدارات بوزارة التعليم.

وأكدت الوزارة التعليم أن الأدلة الإرشادية لمربيات رياض الأطفال تعتمد على تهيئة الأطفال قبل دخولهم لمرحلة التعليم الأساسي، موضحة أن الأدلة عبارة عن ثلاث إرشادات في مجال : الرياضيات والعلوم، والتربية الشخصية والاجتماعية، واللغة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعتمد أغلبها على الجانب العملي والحركي للأطفال واستخدام كافة الحواس والتعلم عن طريق اللعب.

وفي إطار اهتمام رئيس الحكومة الليبية بالكفاءات الليبية وإتاحة الفرصة لها في المساهمة بتقديم الاستشارات، تم إطلاق منصة إلكترونية لرصد هذه الكفاءات الليبية بالخارج وذلك للاستفادة منهم.

وتعتبر هذه المنصة؛ قاعدة بيانات لمعرفة الكفاءات الليبية وأخذ الاستشارات منهم، لدعم العنصر الوطني ومحاولة إشراكه في بناء الدولة. (وال- بنغازي) ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • من غير دوة زائدة انت وياه – الأبناء تربيهم امهم وابيهم – او يكونون عند بيت جدهم وجدتهم او خالهم او خالاتهم بموافقة ابيهم –
    وهذه أشياء تمس الاعراف الليبية ومن الضروري حماية الاعراف الليبية من اي تربية شاذة عن الدين الاسلامي – تفاديا لمخاطر ما يحدث فالخارج –
    هل تعلم ان معظم الجراءم ضد الأطفال تحدث من المربيات او الخادمات فالخارج – وحتى عندما يكبرون تجد تربيتهم غير سليمة ويصبحون خطر عالمجتمع من الناحية الاجتماعية والنفسية ..!!!!
    وخاصة ضعف الثقافة واللغة العربية وفقدان التاريخ والهوية كل هذا يعتبر غزو ثقافي اجتماعي وامراض نفسية تعاني منها دول الخليج الى اليوم – حتى ابوظبي فالإمارات اَهلها الحقيقيين اصبحوا مهمشون وابناءهم اصابهم مرض التنمر ومرض التنكر والتوحد وأصبحوا فير طبيعيين –
    فلهذا التربية السليمة تبدأ من البيت والاسرة والمسجد ثم المدرسة والمجتمع حتى تتحصل على مواطن صالح او مواطنة صالحة تستطيع ان يعتمد عليه المجتمع .

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