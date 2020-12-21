رئيس الحكومة الليبية يعتمد الأدلة الإرشادية لمربيات رياض الأطفال ويأذن بإطلاق منصة للاستفادة من الكفاءات الليبية بالخارج

بنغازي 21 ديسمبر 2020 (وال)- اعتمد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، الأدلة الإرشادية لمربيات رياض الأطفال، مُعطيًا الإذن بانطلاق منصة للاستفادة من الكفاءات الليبية بالخارج.

هذا وجاء ذلك خلال اجتماع عقده السيد الرئيس في مكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء ببنغازي، مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ومدير إدارة التعليم المبكر الأستاذة إيناس ابن طالب، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة التعليم سيف النصر عبد السلام، ورئيس قسم الكفاءات العلمية بمكتب التعاون الدولي عثمان البوسيفي، وعدد من مديري الإدارات بوزارة التعليم.

وأكدت الوزارة التعليم أن الأدلة الإرشادية لمربيات رياض الأطفال تعتمد على تهيئة الأطفال قبل دخولهم لمرحلة التعليم الأساسي، موضحة أن الأدلة عبارة عن ثلاث إرشادات في مجال : الرياضيات والعلوم، والتربية الشخصية والاجتماعية، واللغة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعتمد أغلبها على الجانب العملي والحركي للأطفال واستخدام كافة الحواس والتعلم عن طريق اللعب.

وفي إطار اهتمام رئيس الحكومة الليبية بالكفاءات الليبية وإتاحة الفرصة لها في المساهمة بتقديم الاستشارات، تم إطلاق منصة إلكترونية لرصد هذه الكفاءات الليبية بالخارج وذلك للاستفادة منهم.

وتعتبر هذه المنصة؛ قاعدة بيانات لمعرفة الكفاءات الليبية وأخذ الاستشارات منهم، لدعم العنصر الوطني ومحاولة إشراكه في بناء الدولة. (وال- بنغازي) ر ت

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