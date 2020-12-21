التدخل التركي في ليبيا.. تكريس للمكاسب والأطماع

فتح برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، ملف طلب الرئاسة التركية من البرلمان تمديد الوجود العسكري 18 شهراً إضافية في مناطق غرب ليبيا، واستضاف عدة باحثين في مجالات السياسة والأمن من ليبيا ومصر وتركيا، لمناقشة الملف.

وقال الباحث بمركز جنيف للدراسات السياسية والإستراتيجية ناصر زهير، إن تركيا حتماً ستحقق استفادة من وراء تكريس تدخلها العسكري في ليبيا بعد أن يصوّت البرلمان التركي على طلب الرئاسة بتمديد الوجود العسكري.

ومضى زهير قائلاً إن تركيا ستكرّس وجودها أكثر وسترفع السقف التفاوضي أمام دول الاتحاد الأوروبي الرافضين لتدخلها في ليبيا، وستؤثر على ورقة الهجرة غير القانونية التي تعتبر اختصاصاً أوروبيا أصيلاً، وستحاول أن تحقق مكاسب في عقود النفط والغاز مع حكومة الوفاق.

من جهة أخرى، أوضح زهير لـ”NEWS 218″، أن الأطراف الإقليمية لن ترضى بالإجراء التركي وستمضي في محاولات ثني الرئاسة التركية عن قراراتها، ولم يستبعد فرض عقوبات قاسية أو تشكيل تحالف أميركي أوروبي لإبعاد تركيا عن ليبيا.

بدوره، رجّح المحلل السياسي التركي جود جوك، أن يصوّت البرلمان التركي الثلاثاء على طلب الرئاسة التركية بتمديد الوجود العسكري في ليبيا 18 شهراً إضافية.

وأكد جوك أن الأحزاب المعارضة في تركيا رافضة لهذا الإجراء، وترفض التدخل العسكري في ليبيا، لكنها لا تملك أدوات تأثير كبيرة لثني الرئاسة التركية على المضي في سياساتها.

وأضاف جوك أن هذا الخيار التركي من حزب العدالة والتنمية الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا سيقود إلى فرض عقوبات أوروبية وأميركية شديدة أكبر من قدرة الاقتصاد التركي على التحمل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية