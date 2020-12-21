بومطاري: الفصل في مشروعية منصب الكيب يعود للقضاء الليبي

رد وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فرج بومطاري، على وصف رئيس مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لرئيس مصرف ليبيا الخارجي عبد اللطيف الكيب، بأنه غير ذي صفة.

وقال بومطاري في خطاب وجهه إلى الكبير إن وصف الكيب بغير ذي الصفة وكذلك الجمعية العمومية بغير الشرعية الفصل فيه عود إلى القضاء، وإلى حين الفصل في هذا الموضوع بموجب الطعن المقدم من الكبير أمام القضاء الليبي فيجب احترام قرارات السلطة التنفيذية.

وأضاف الخطاب أن الاحتجاج بنص المادة 69 من قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته لم يعد محل التطبيق أمام تسارع السيد المحافظ بإعلان رفضه لقرار تعيين مجلس إدارة المصرف وخير دليل قيامه بالطعن أمام القضاء الليبي ومطالبته بإلغاء القرارين 13 و14 لسنة 2020 الصادرة عن مجلس الوزراء لحكومة الوفاق.

وأضاف أن الإشارة إلى تدخل مجلس الوزراء في أعمال المصرف الليبي الخارجي وعرقلة جهود مصرف ليبيا المركزي في إصلاح أوضاعه يتناف مع الوقائع والأحداث الفعلية مبينا أن مذكرة النائب العام المتضمنة خمسة صفحات هي خير دليل على ما تسببت فيه سياسات المصرف المركزي من حالة شبه انهيار لمؤسسة عريقة وعملاقة مثل المصرف الليبي الخارجي، إضافة إلى تقارير ديوان المحاسبة التي تؤكد مدى التخبط وغياب الرؤية والتخطيط في التعامل مع المصرف.

وبين أن تدخل مجلس الوزراء أمر تطلبته الضرورة والمصلحة الوطنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وحماية الأموال الليبية من الضياع بسبب تصرفات شخصية بعيدة كل البعد عن المعايير والضوابط التي تنظم العمل في المصرف.

وأكد بومطاري أنه سيعمل عل تسخير الخبرة والكفاءة التي يتمتع بها أعضاء مجلس إدارة المصرف لإجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة بغية إعادة هذه المؤسسة لسيرتها الأولى والمساهمة في دعم حركة الاقتصاد مشددا على أن مسألة المشروعية من عدمها محلها ساحات القضاء الليبي.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أصدر رسالة نصيّة إلى رئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي عبد اللطيف الكيب ، للتأكيد أن الكيب قد راسل مصرف ليبيا المركزي وتعد مراسلة شخص منتحل للصفة.

ووجّه البيان، الحديث لـالكيب، بأن تكليفه كرئيس للمصرف الخارجي تم بشكل غير قانوني من قبل جمعية عمومية غير شرعية، بالإضافة إلى أنه وجب موافقة محافظ المركزي على ذلك في حال تم تعيين رئيس أو أعضاء ومدير عام للمصرف الخارجي لأنها من جهات تابعة له.

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