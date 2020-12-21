البعثة الأممية: انطلاق أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن “الحوار السياسي”

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، انطلاق أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، في لقاء عبر الدائرة المغلقة، بحضور المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

وقالت وليامز، إن اللجنة القانونية التي تضم 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، تهدف إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بالإضافة إلى تقديم التوصيات بغرض المُساعدة ومن بينها مقترحات الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية.

وذكرت البعثة اللجنة ستتولى إطلاع الملتقى بسير المناقشات كل أسبوعين، مضيفة أن اللجنة القانونية تختص بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وأشادت وليامز بالتقدم المحرز والمؤشرات الإيجابية في مختلف المسارات، مشددة على أن ذلك يؤكد المضي قدماً في العملية السياسية وإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد.

وحثت وليامز أعضاء اللجنة القانونية والأطراف المختلفة في ليبيا بشكل عام على ضرورة بذل كل الجهود للتقدم بسرعة، وتجنب التوقف عند المسائل الفرعية الصغيرة، التي لا قيمة لها إلا التعطيل المتعمد، وتأخير تحقيق طموحات الشعب الليبي.

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