ويليامز: الرئاسي سلم مفوضية الانتخابات 50 مليون دينار للتحضير للاستحقاق الانتخابي

ليبيا – كشفت المبعوثة الأممية بالإنابة “ستيفاني ويليامز” عن تنفيذ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تعهداته بتسييل 50 مليون دينار لصالح مفوضية الانتخابات.

“ويليامز” أشارت في كلمتها خلال اللقاء الأول للجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الذي عقد الإثنين التي تابعتها صحيفة المرصد إلى استلام المفوضية هذا المبلغ للتحضير للانتخابات الوطنية التي تم التوافق على إجرائها في الـ24 من ديسمبر من العام المقبل واصفة هذا الخبر بالممتاز والمشجع لدعم الاستحقاق الانتخابي الذي يحظى باهتمام كبير من البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

وقالت ويليامز خلال اللقاء الذي جرى عبر الاتصال المرئي:”اسمحوا لي أولا أن أهنئكم على تشكيل هذه اللجنة اللجنة القانونية، وبدء جلساتها اليوم وهو يوافق بدء المرحلة التمهيدية للحل الشامل للانتخابات الوطنية ونحن أيضا على بعد أيام قليلة من الاحتفال بالعيد الوطني الليبي في الـ24 من ديسمبر ونأمل أن تسود اجتماعات هذه اللجنة روح الوطنية”.

وأشادت “ويليامز” بالتقدم المتحقق والمؤشرات الإيجابية في مختلف المسارات وهو ما يؤكد المضي قدما في العملية السياسية وإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد مطالبة أعضاء اللجنة والأطراف الليبية بشكل عام بضرورة بذل كل الجهود للتقدم بسرعة وتجنب التوقف عند المسائل الفرعية الصغيرة التي لا قيمة لها إلا التعطيل المتعمد وتأخير تحقيق طموحات الشعب الليبي.

وتطرقت “ويليامز” إلى ما عبرت عنه بإشارة أخرى ممتازة تمثلت في إجراء الانتخابات البلدية في الزاوية الغربية والرجبان بمشاركة تبدو مشجعة جدا مبينة أن هذا الأمر يمثل تأكيدا على رغبة الليبيين القوية في اختيار ممثليهم على المستوى المحلي أو الوطني بشكل ديموقراطي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية