المبعوث الجديد إلى ليبيا نيكولاي ملادينوف يترك منصبه كمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

صوفيا 21 ديسمبر 2020 (وال)- أعلن مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا البلغاري نيكولاي ملادينوف، ترك منصبه كمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في إشارة لاستعداده تولي مهامه الجديدة في ليبيا.

هذا وجاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر، وذلك بعد أيام من قرار مجلس الأمن في منتصف الشهر الجاري، تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف، مبعوثًا جديدًا للأمم المتحدة إلى ليبيا، بعد ترشيحه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.

ويشغل ملادينوف البالغ من العمر 48 عامًا، منذ عام 2015 منصب المبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، وسيخلفه النرويجي تور وينسلاند في هذا المنصب. (وال- صوفيا) ر ت

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