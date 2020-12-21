برلسكوني: إطلاق سراح 18 صيادا من ايطاليا جاء بعد مكالمة بوتين حفتر

قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني إن إطلاق سراح 18 صيادا إيطاليا من الحجز في بنغازي جاء نتيجة اتصال هاتفي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قائد القيادة العامة للقوات المسلحة خليفة حفتر حسبما ذكرت صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية الاثنين عن الجريدة ما دار في فيديو لمحادثة هاتفية جرت بين برلسكوني ومالك إحدى سفن الصيد المحتجزة قبل إطلاق سراح طاقمها. وقال برلسكوني إن «بوتين هو من أطلق سراحهم من خلال الاتصال بحفتر، هذا ما حدث، ولكن من الأفضل عدم قول ذلك، لأنه ستكون هناك حديث بأن الرئيس الروسي يدعم حفتر».

اقرأ أيضا.. دي مايو: حفتر طلب إطلاق 4 ليبيين مقابل الإفراج عن «الصيادين الصقليين»

وكان فشل الحكومة الإيطالية في إنقاذ مواطنيها لأكثر من ثلاثة أشهر أشعل احتجاجات عديدة في إيطاليا. والأسبوع الماضي، توجه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو إلى ليبيا والتقيا بحفتر، وبعد ذلك أعلنا أن الصيادين أحرار في العودة إلى ديارهم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا