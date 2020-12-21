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النمروش يبحث “دمج المقاتلين” بالمؤسسة العسكرية

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الدفاع في حكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، خلال زيارة إلى معسكري الزهراء والمعمورة، “آلية تأهيل المقاتلين ودمجهم بالمؤسسة العسكرية”.

ووفق بيان للوزارة، فإن الزيارة التي جاءت رفقة رئيس أركان قوات الوفاق الفريق أول ركن محمد الحداد، تأتي ضمن “المساعي الحثيثة لوزارة الدفاع بهدف تطوير أداء المؤسسات العسكرية”.

وأشار البيان إلى أن النمروش التقى بالقيادات العسكرية في المنطقة لبحث “فتح مراكز لتدريب وصقل القوات المساندة بمنطقتي الجفارة والزاوية ودمجها بالمؤسسة العسكرية”، كما التقى عمداء بلديات منطقة الجفارة وعدد من الحكماء بالمنطقة.

وثّمن النمروش “جدية المستهدفين والقيادات العسكرية وتعاونهم في بناء مؤسسة عسكرية قوية”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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