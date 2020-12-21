تكريم الاساتذة الفائزين بجائزة البحث العلمي الأولى بجامعة طبرق

كرم رئيس جامعة طبرق، الاستاذ الدكتور حسن علي حسن، اليوم الإثنين، الأساتذة الفائزين بجائزة البحث العلمي الأولى للخمسة تراتيب الأولى والتي نظمها مركز البحوث بالجامعة.

وحسب المكتب الإعلامي لجامعة طبرق جاء هذا العمل «تنفيذا للخطة الاستراتيجية المكتوبة والمعلنة من قبل رئاسة الجامعة من خلال دعم البحث العلمي والبحاث بالجامعة والذي يهدف في النهاية إلى خدمة المجتمع كما أعلن فيها عن معايير الجائزة القادمة».

وأعلن المكتب الإعلامي أن الأساتذة الفائزين بالجائزة الأولى للبحث العلمي هم: الدكتور إبراهيم محمد أبو الليل من كلية الهندسة، والدكتور المبروك محمد صالح من كلية الآثار والسياحة، والدكتور فيصل محمد إسماعيل من كلية التقنية الطبية، والدكتور أكرم عثمان عبدالرازق من كلية الآداب، والدكتور محمود علي المبروك عميد كلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة.

وأضاف المكتب الإعلامي لجامعة طبرق أن مراسم التكريم جرى خلالها توزيع شهادات شكر وتقدير للموظفين المتعاونين مع مركز البحوث في كافة أعماله والذين لهم صلة مباشرة مع نشاطات المركز، كما قدم رئيس الجامعة درع التميز والعطاء إلى مدير مركز البحوث والدراسات العلمية بالجامعة، عبدالحميد المهدي.

وأكد رئيس جامعة طبرق أنه سيكون هناك خطط لجوائز أخرى تتضمن بحوث التخرج للطلبة وبمعايير معينة سيجري الإعلان عنها في حينها.

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