طرابلس تستضيف المؤتمر الرابع لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية

ينعقد بمدينة طرابلس يوم الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، المؤتمر الرابع لتفعيل دستور الاستقلال، وعودة الملكية إلى ليبيا، تحت شعار «ميلاد دولة بدستور استقلالها» وهو المؤتمر الذي يأتي متزامنا مع الذكرى 69 لاستقلال ليبيا.

وقال عضو اللجنة المشرفة على المؤتمر، نوري ضو في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن كلمة للأمير محمد الحسن الرضا السنوسي ستبث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي ستنعقد بفندق باب البحر، وسيحضرها عديد الشخصيات السياسية، وأنصار العودة إلى الملكية.

وانعقد المؤتمر الأول لتفعيل دستور الاستقلال في مدينة غريان العام 2017، وكذلك العاصمة طرابلس عامي 2018 و2019.

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