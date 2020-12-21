قائد ميداني بمصراتة لـ “أخبار ليبيا24”: إذا استمر تدخل الأطراف الخارجية سيطول عمر الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24- خاص

إبان سيطرة تنظيم داعش على مدينة سرت أطلق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في شهر مايو 2016، عملية “البنيان المرصوص” لطرد تنظيم الدولة “داعش” من المدينة بدعم دولي وعسكري تمثل في غطاء جوي أمريكي.

وشارك في عملية البنيان المرصوص تشكيلات القوات التابعة للمجلس الرئاسي وبعض الجماعات المسلحة المنتمية إلى مدن غرب البلاد، وأبرزها مصراتة.

من بين المشاركين في عملية البنيان المرصوص، الشاب حمزة التريكي، أحد شباب مصراتة، وهو قائد ميداني ضمن قوات الوفاق وشارك في الحرب على الإرهاب في سرت، وتعرّض لانفجار لغم فقد على إثره قدميه.

التريكي قام بزيارة مدينة بنغازي للاطمئنان على صحة اللواء ونيس بوخمادة عندما تعرض إلى وعكة صحية تلقى على إثرها العلاج في إحدى المصحات بالمدينة، أخبار ليبيا 24 التقت التريكي وكان هذا نص الحوار: –

في البداية، كيف يرى حمزة التريكي المشهد الليبي؟

المشهد الليبي مشهد ضبابي ومعقد، ويزداد تعقيداً كل يوم، بمشاركة أطراف خارجية عربية ودولية، وبمساعدات ليبية للأسف، وإذا استمرت هذه المشاركات، سيطول عمر الأزمة الليبية ولن يكون هناك حل قريب لها.

– كيف نقيم من شارك في الحرب ضد الإرهاب؟ ومن يحارب لنفوذ مناطقي وسلطوي؟

هناك فرق واضح بين الوطني والخائن، فكل من حارب الإرهاب في ليبيا يدافع عن سيادتها ووحدتها، وكل من يحارب لمآرب أخرى، يجب علينا التخلّص منه وإبعاده عن المشهد عاجلا وليس آجلاً.

– هل تعتقد أن من يتصدر المشهد من الساسة يقدرون هذه التضحيات؟

اعتقد أن السؤال يجب أن يكون هل هناك ساسة ينوون فعلا خدمة المواطن أم لا؟، إذا كان هناك ساسة بجودة وكفاءة عالية، معنى ذلك نحن نبايعهم على حكم البلاد ونوليهم أمرنا، أما من يعمل لصالح دول وأجهزة خارجية، فهؤلاء هم أذرع الجهات الخارجية، ومخربو المشهد، ومعطلو الحلول المنشودة، ولا يعلمون حجم تضحيات الأبطال.

– كيف تابعت الحوار السياسي الأخير في تونس، وأيضاً العسكري، وما نتج عنهما حتى الآن؟

في بداية الأمر إن لجنة الـ 10، أو 5+5 تسير بنهج ممتاز، وبعثت الأمل في قلوب الكثيرين منا، أما الحوار السياسي أصبح يتدحرج بعدما تم ثبوت ضلوع المال الفاسد.

– كيف ذلك؟ حدثني عن التفاصيل؟

لا يخفى عن الليبيين، ما تم تداوله في الفترة المذكورة، وعلى لسان ستيفاني وليامز نفسها، بضلوع المال الفاسد، لشراء ذمم بعض الأشخاص من الـ 75 لتكون الحكومة لشخصية بعينها.

-في منشوراتك عبر التواصل الاجتماعي دائما تطالب بإقصاء وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا! لماذا؟

لأنه رجل مريض نفسيا وعرّاب للحرب، وساهم كثيرا في إبطاء المسار السياسي، ويشعر بأنه الرجل الأوحد، هو ومن بعده الطوفان، ويمتلك تلك العقدة التي يعاني منها الكثيرون والتي تكمن في الشعور بأنه هو الوحيد والأوحد، والدليل هو اتفاقياته مع الدول وتعديه مهام وزير الدفاع ورئيس المجلس الرئاسي على مرأى ومسمع الجميع، وتخطى مهامه كوزير لداخلية.

– في رأيك من هم القادرون على قيادة المرحلة سياسياً، على الأقل من زاويتك؟

من وجهة نظري الشخصية، أنا أؤيد عضو المؤتمر الوطني السابق، الشريف الوافي، ليكون رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد؛ كون أن عليه توافق، ولدي ثقة بأنه يستطيع قيادة المرحلة، كما أن الأستاذ محمد المنتصر يستطيع أن يكون بجانبه في رئاسة الحكومة، أتمنى ذلك، لأنهما ثنائي قادر على قيادة هذه المرحلة الحساسة، وجعلها آخر مرحلة انتقالية في ليبيا.

– هل نحتاج إلى ثورة أخرى؟ أم نحتاج لرفع الوعي المجتمعي؟

الثورات بحسب المفهوم المنتشر الآن لن تنفع أبدًا، لأسباب عديدة، أهمها تخريب البنى التحتية المتهالكة وإتاحة الفرصة لتجار الحرب، باستغلال الوضع وتضخيم أموالهم على حساب الشعب المسكين المتطلع للراحة للحياة الكريمة.

– من في رأيك وراء إطالة عمر الأزمة؟ وما السبب؟ ولصالح من؟

لابد على الشعب الليبي أن يعرف أن ليبيا الآن هي مكان اختلاف وحروب إقليمية بالوكالة، وكل دولة تريد فرض وجودها، وكل دولة تعمل من خلال مجموعة من الليبيين، لمحاربة الليبيين.

– أي حرب من الواجب أن تتوقف؟ وأي حرب يجب أن تستمر؟

حرب البندقية يجب أن تتوقف بحيث لا يرفع ليبي بندقية في وجه ليبي آخر، أما الحرب التي يجب أن تستمر هي الحرب الثقافية والاجتماعية حتى تحقق غاياتها لرفع الوعي المجتمعي.

– ما سر عداءك لمسميات جماعة الإخوان المسلمين؟

جماعة الإخوان المسلمين ولائها لم ولن يكون للوطن، بل ولائهم دائما للمرشد والجماعة، أما من يقول بأن هناك إخوان معتدلين ويجب التحاور معهم، فلا أوافقه كثيرا ولكن لما لا.

– ما الحل برأيك؟

الحل يكمن في جلوس الليبيين على طاولة الحوار دون وساطات دولية، وإن كانت هناك وساطات لتكون وساطات محلية وطنية ليبية ليبية، مع احترامي للأخوة العرب.

– في الختام هل تود إيصال رسالة إلى الليبيين؟

أقول لهم، إذا لم تتوقف الحرب ويتم توحيد الكلمة والجهود، سوف تستمر حرب الوكالات، ونفوذ الدول في ليبيا، وسوف يستمرون في التعامل كأن ليبيا مزرعتهم الخلفية.