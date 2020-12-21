وليامز: «المفوضية» تسلمت اليوم 50 مليون دينار من «الوفاق» للتحضير للانتخابات

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز «بتنفيذ حكومة الوفاق الوطني تعهداتها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات»، ونقلت وليامز عن المفوضية اليوم تأكيدها «استلام مبلغ 50 مليون دينار ليبي للتحضير للانتخابات الوطنية التي تم التوافق على إجرائها في 24 ديسمبر من السنة المقبلة».

وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام في كلمة خلال انطلاق أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الإثنين «بالتقدم المحرز والمؤشرات الإيجابية في مختلف المسارات مما يؤكد المضي قدماً في العملية السياسية وإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد» وقالت وليامز «هذا خبر ممتاز ومشجع لدعم الانتخابات الوطنية التي تحظى باهتمام كبير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومن المجتمع الدولي».

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وأضافت «هناك أيضاً إشارة أخرى ممتازة، حيث تجري اليوم الانتخابات البلدية في الزاوية الغربية والرجبان، بمشاركة تبدو مشجعة جداً، وهو ما نعتبره تأكيدا على رغبة الليبيين القوية في اختيار ممثليهم على المستوى المحلي أو المستوى الوطني بشكل ديمقراطي».

يشار إلى أن اللجنة القانونية التي دشنتها وليامو تضم 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المُساعدة، ومن بينها مُقترح مقترحات لقاعدة الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية. وتتولى اللجنة إطلاع الملتقى بسير المناقشات كل أسبوعين. كما تختص اللجنة القانونية بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

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