الوفاق تستعد لفتح الطريق الساحلي تنفيذ لاتفاق لجنة 5+5

أكد ممثلو حكومة الوفاق غير المعتمدة بلجنة 5+5 العسكرية، اليوم الاثنين، أنهم سوف يقومون بتنفيذ اتفاق فتح الطريق الساحلي، وذلك بعد الاتفاق على ذلك مع ممثلي الجيش.

وأوضحت ممثلو اللجنة أن “أن التنسيق قائم لفتح الطريق الرابط بين شرق البلاد وغربها مرورا بمدينة سرت.”

من جانبه أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتيق على أهمية فتح الطريق والالتزام بما ورد في تفاهمات اللجنة العسكرية 5+5 برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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